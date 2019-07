Calcio giovanile. Dianese&Golfo, ufficializzato il quinto centro di formazione in Italia del Bologna FC. La soddisfazione del Responsabile Umberto Decesari

La stagione che sta per iniziare si preannuncia piena di grosse e importanti novità per il settore giovanile della Dianese&Golfo.

Come prima cosa è stato ufficializzato a Diano Marina, con la firma del Presidente Luca Spandre, il quinto centro di formazione in Italia del FC Bologna 1909. Il responsabile di questo progetto sarà Umberto Decesari e il referente del Bologna l'ex giocatore professionista Franco Paleari.

Entusiasta lo stesso Decesari: "Sarà un centro che si prefiggerà di diventare un riferimento ed una riconosciuta scuola calcio di qualità sul territorio di competenza, un esempio di come si possa fare calcio giovanile e scouting secondo la filosofia e metodologia del FC Bologna".

Un'altra grande novità per il settore giovanile Dianese&Golfo sarà la nascita dei Piccoli Amici d Élite in collaborazione con l'FC Cervo del Presidente Denis Muca, dove i futuri calciatori seguiti da istruttori competenti avranno la possibilità di confrontarsi con squadre professionistiche.

La Dianese&Golfo del Presidente Luca Spandre avrà così a disposizione oltre ai campi in sintetico di ultimissima generazione a Diano Marina, a 11 in erba naturale e a 5 in sintetico a San Bartolomeo al Mare, a 7 sintetico a Cervo, ma anche a disposizione per i piccoli amici oltre alla palestra con il campo a 11 in erba naturale di Cervo del Presidente Denis Muca.

A breve uscirà l organigramma completo degli istruttori e allenatori per la prossima stagione che si annuncia davvero importante per i colori giallorossoblu.