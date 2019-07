Calcio, Serie D. Sanremese, ecco il centrale difensivo Alessandro Manes: "Siamo un gruppo affiatato, pronto a dare il massimo" (VIDEO)

Nella Sanremese targata 1997/1998 c'erano Tibaldo e Baldisserri, due centrali difensivi al top e la squadra stravinse quel campionato di Serie D. Oggi la coppia formata da Gagliardini-Manes sembra emulare come caratteristiche quella del passato.

Ai nostri microfoni di Rivierasport.it è Alessandro Manes, nella scorsa stagione in una piazza che non passa inosservata come Latina, a regalare la prima impressione dell'ambiente matuziano.