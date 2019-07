Calcio, Serie D. Sanremese, primo giorno di allenamento e grande entusiasmo: le impressioni di mister Nicola Ascoli, Pino Fava e Max Taddei (VIDEO)

Grande entusiasmo in casa Sanremese per il primo giorno di lavoro, con il gruppo biancoazzurro che sotto gli occhi di mister Ascoli e del suo staff ha cominciato a sudare in vista della prossima stagione.

Programmata la prima amichevole e uscita stagionale dei biancoazzurri che sarà venerdì 26 luglio alle ore 21 al 'Comunale' contro l'Ajaccio.

Ai nostri microfoni sono arrivate le prime impressioni di mister Ascoli, del Direttore Generale Pino Fava autore di un grande mercato e di capitan Taddei.

Sanremese 2019/2020: l'entusiasmo di mister Nicola Ascoli

Sanremese 2019/2020: la soddisfazione del Direttore Generale Pino Fava

Sanremese 2019/2020: la grande voglia di ripartire di capitan Max Taddei

VIDEO INTERVISTE REALIZZATE DA CHRISTIAN FLAMMIA