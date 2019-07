Calcio, Speciale Promozione. Il Girone A è ricco di insidie. Veneziano, Siciliano, Bregolin e Luci commentano il nuovo raggruppamento: "Campionato importante e competitivo"

Il prossimo Girone A del campionato di Promozione sarà molto interessante da seguire con le imperiesi Ventimiglia, Taggia, Dianese&Golfo e Camporosso pronte a ritagliarsi un ruolo da protagoniste.

Insieme a granata, giallorossi, giallorossoblu e rossoblu, ci saranno 7 savonesi (Bragno, Celle Ligure, Ceriale, Legino, Loanesi, Varazze e Veloce Savona) e 5 genovesi (Arenzano, Sestrese, Praese, Serra Riccò e Via dell'Acciaio) con la prima giornata che si disputerà domenica 15 settembre: noi di Rivirasport.it abbiamo chiesto un parere a dirigenti e allenatore delle quattro compagini della provincia.

Ventimiglia. Ad analizzare il girone in casa granata è il Direttore Sportivo Nicola Veneziano: "Un bel girone con belle piazze. Non so chi indicare come favorita, perchè dipenderà da tanti fattori. Noi cercheremo di fare un campionato importante".

Taggia. I giallorossi sono passati nelle mani di mister Simone Siciliano che valuta così il raggruppamento: "E' un girone tosto, dove ogni partita è aperta. Sicuramente la Sestrese sta facendo un'ottima squadra e l'Arenzano partirà per vincere. Il mio Taggia? Deve solo lavorare per arrivare più in alto possibile. L'obbiettivo è migliorare la posizione dell anno scorso e se riusciremo in questo sarà già un bel traguardo".

Dianese&Golfo. I giallorossoblu stanno costruendo una rosa importante e il Direttore Generale Francesco Bregolin valuta così il girone: "E' un girone decisamente impegnativo, sia per le ponentine che per savonesi e genovesi. Si è alzato il livello del campionato. Favorita? E' difficile indicarne una, anche se Ventimiglia, Ceriale e Taggia sono attrezzate con allenatori preparati".

Camporosso. In casa rossoblu non c'è tempo per la festa del ripescaggio che subito bisgona valutare il nuovo girone e mister Carmelo Luci lo analizza così: "Ssrà un girone di Promozione molto competitivo dove per vincere sono 4-5 squadre. Penso che la favorita sia il Taggia, che ha costruito una squadra molto forte. Il Ventimiglia sarà una delle squadre da battere, ma vedo bene anche la Sestrese. Noi cercheremo di collocarci tra le squadre in lotta per la salvezza".