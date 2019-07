L'Atletico Argentina continua la propria campagna rafforzamenti in entrata per la prossima stagione, ma per la società rossonera non sarà Prima Categoria visto che l'atteso ripescaggio non è arrivato.

L'ultimo arrivato in casa rossonera è il difensore Matteo Stella, nelle ultime quattro stagioni alla Sanstevese.

Stella con la compagine di Santo Stefano al Mare ha fatto la grande scalata dalla Seconda Categoria alla Promozione e sarà un elemento importante nel reparto arretrato di mister Maiano.