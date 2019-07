Calciomercato Promozione. La Dianese&Golfo non si ferma più: UFFICIALE l'arrivo di Tommaso Corio

La Dianese&Golfo batte un altro colpo nel pacchetto arretrato dopo i preziosi innesti di Laera e Di Lauro.

Il duo Bregolin-Curri ha chiuso l'ingaggio di Tommaso Corio, classe 1997, nelle ultime tre stagioni protagonista con la maglia dell'Imperia.

Il comunicato del club

"L'ASD Dianese&Golfo 1923 comunica l'ingaggio di Tommaso Corio, difensore classe 1997, Nato calcistticamente nel settore giovanile della Golfodianese, va alle giovanili del Genoa e poi all'Argentina Arma in serie D. Tre le annate a Imperia in Eccellenza. Ecco un ulteriore rinforzo per la difesa per mister Colavito.

Grande soddisfazione da parte della dirigenza e benvenuto a Tommaso!"