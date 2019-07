L'Atletico Argentina, dopo il mancato ripescaggio in Prima Categoria, è pronta a completare la rosa per la categoria inferiore.

Nelle ultime ore è stato perfezionato il tesseramento del giovane portiere David Riviera.

Classe 2000 ed ex Sanstevese, l'estremo difensore è reduce da un'esperienza che non potrà mai dimenticare in Portogallo, tornato in Italia per un infortunio.