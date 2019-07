Freccette. Grandi emozioni nella sesta giornata della Champions Liguria

Inarrestabile la marcia di Studio Porto Maurizio che continua la sua marcia a punteggio pieno.

Disputata al Bar Roberta di San Bartolomeo al Mare la sesta e penultima giornata della Champions Liguria, con la vittoria per 7 a 4 ottenuta nei confronti di Russo Demolizioni lo Studio immobiliare con una giornata di anticipo si aggiudica matematicamente il passaggio alla finale in prima posizione, il 2 agosto affronterà in semifinale la quarta squadra qualificata. Lavaggio industriale l’unica formazione che poteva ancora insidiare il primo posto si ferma sul pareggio 6-6 con il Bar Roberta passaggio alla finale per i primi e verdetto rimandato all’ultima giornata per il Bar Roberta. Costruzioni Campagna con la vittoria 7 a 4 su Pitutì si garantisce il passaggio in finale e condanna matematicamente il Pitutì.

Conclusione di serata tra Peperetta Dispetusa e Beauty Concept, entrambi ormai fuori dai giochi la vittoria è andata a Beauty Concept per 7 a 4 e lascia al palo ancora fermi a zero punti la Peperetta Dispetusa, al quale va comunque il merito di aver esordito nel mondo dello steel e aver accettato il confronto contro giocatori di categoria superiore, senza comunque sfigurare e dimostrando una crescita nel livello di gioco.



Risultati 6° Giornata

Lavaggio Industriale – Bar Roberta 6 – 6

Studio Porto Maurizio – Russo Demolizioni 7 – 4

Costruzioni Campagna – Pitutì 7 -4

Beauty Concept – Peperetta Dispetusa 7 -4



Classifica

1° Immobiliare Studio Porto Maurizio. ( Hohenester N., Hohenester T., Pesce) Pt. 12

2° Lavaggio Industriale (Boccone, Tulbu, Di Bella, Fathi) Pt. 8

3° Costruzioni Campagna ( Rossetto, Butteri, Campagna) Pt. 8

4° 8Bar Roberta ( Urso, Agresta, Palma, Deperi) pt.7

5° Russo Demolizioni (Pupino, Di Perna, Rossi, Pardini) Pt.5

6° Pituti (La Cava, Cotrona, Pegoraro) Pt.4

7° Beauty Concept (Wolff, Maestroni, Da Prelà, Ranoisio) Pt.4

8° Peperetta Dispetusa ( Merlino, Pettinato, Ippolito, Belvedere) Pt.0



Prossima giornata:

Russo Demolizioni – Peperetta Dispetusa

Costruzioni Campagna – Bar Roberta

Lavaggio Industriale – Studio Porto Maurizio

Bauty Concept – Pitutì