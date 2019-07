Calcio, Speciale Tim Cup. Ravenna, società dalla grande tradizione e in passato protagonista in Serie B

Un grande avversario per una competizione importante. Il primo avversario stagionale della Sanremese 2019/2020 si chiama Ravenna, compagine romagnola che milita nel campionato di Serie C, che i matuziani affronteranno nel primo turno preliminare di Tim Cup.

Passato glorioso. Allenata da Luciano Foschi, tecnico navigato di Serie C, nella scorsa stagione il Ravenna chiude con un ottimo settimo posto nel Girone B dominato dal Pordenone di Tesser. Società con un passato glorioso (in Serie B nelle stagioni 1993/1994 e dal 1995 al 2000 per poi ritornarci nel 2006) lancia nel calcio che conta un allenatore importante come Walter Novellino e il bomber Stefan Schwoch fra i tanti. Fallito, riparte dall'Eccellenza Regionale per tornare in Serie C2 nel 2002/2003.

Nel 2006/2007 torna in Serie B ma retrocede subito: darà l'ultima apparizione dei giallorossi nei cadetti. Al termine della stagione 2011/2012 il secondo fallimento e la rinascita. I romagnoli ripartono dalla Promozione Regionale e nel 2014/2015 ritrova la Serie D. L'anno dopo torna in Serie C. Questa stagione è partita coi fiocchi visto che il Ravenna ha superato nella prima amichevole l'Udinese per 2-1.

Il match si giocherà nel glorioso 'Bruno Benelli' domenica 4 agosto.