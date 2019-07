Calcio, Tim Cup. Sanremese, i commenti della società dopo il sorteggio. Del Gratta: "Contenti di incontrare il Ravenna"

Sul sito ufficiale della Sanremese Calcio sono arrivati i commenti di Marco Del Gratta e del Direttore Generale Pino Fava, dopo il sorteggio che vedrà i biancoazzurri sfidare il Ravenna nel primo turno di Tim Cup domenica 4 agosto.

"Siamo contenti di incontrare il Ravenna – dichiara il proprietario della Sanremese Calcio Marco Del Gratta – è un club blasonato e sicuramente verrà fuori un incontro interessante. Noi cercheremo di prepararci al meglio e di arrivare alla sfida in piena forma. L’importante è fare bella figura e portare in alto il nome della Sanremese. Poi tutto quello che verrà in più sarà di guadagnato".

"Sicuramente è una sfida stimolante – dichiara il direttore generale Pino Fava – con una società di prestigio che sarà subito un banco di prova importante per tastare le nostre ambizioni in campionato. La serie C è molto diversa dalla serie D, ma non partiamo battuti e proveremo a non lasciare nulla di intentato, anche se naturalmente il Ravenna parte con i favori del pronostico".