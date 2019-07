Ciclismo: ottimi risultati anche nell'ultimo fine settimana per gli atleti del 'Rusy Bike' di Pontedassio

Atleti del ‘Rusty Bike Baitieri Costruzioni’ di Pontedassio impegnati su più fronti nell’ultimo fine settimana. A Chies d’Alpago hanno corso in Mtb per la Coppa Italia il neo campione italiano Matteo Siffredi, terzo al traguardo, e Joann Rolando, che agguanta punti in 20 posizione.

Nei pressi di Alessandria, su strada ed in un percorso ‘mangia e bevi’ con arrivo in salita, hanno corso gli allievi Tommaso Anselmi, Simone Alassio, Alessio Fordano e Wellington Bianchino. Miglior risultato per Simone Alassio, 19° al traguardo.

I giovanissimi erano impegnati in Mtb a Garlenda, per il challenge regionale Liguria. Nei G3 sale sul gradino più alto del podio Elisabetta Ricciardi mentre arriva 14°, a causa di un problema meccanico, Cristian Rainisio. Nei G4 Luca Fordano arriva 14° al traguardo e, nei G5 vince Edoardo Orengo mentre e Amelie Rolando arriva quarta e Valerio Ferrari 8°. Nei G6 bella gara per Samuele Rainisio che termina 9°.