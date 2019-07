Pallanuoto femminile. Mondiali 2019, il Setterosa delle imperiesi Gorlero e Emmolo sconfitto dall'Ungheria

Italia-Ungheria 6-7 (2-4, 2-1, 1-1, 1-1)



ITALIA: Gorlero, Tabani 1, Garibotti, Avegno 1, Queirolo 1, Aiello, Picozzi 1, Bianconi, Emmolo 1, Palmieri, Chiappini 1, Viacava, Lavi. All. Conti.



UNGHERIA: Gangl, Szilagyy 1, Parkes, Gurisatti 2, Rybanska, Horvath, Illes 1, Keszththelyi 1, Leimeter 2, Gyongyossy, Csabai, Valyi, Magyari. All. Biro.



ARBITRI: Margeta (Slo) e Putnikovic (Ser)

Il Setterosa si arrende di misura, nei quarti di finale del Mondiale in Corea del Sud di pallanuoto femminile, all'Ungheria.

Un 6-7 finale che si beffa quella per Gorlero, Emmolo e compagne che escono adun passo dalla semifinale. Il primo tempo ha visto le azzurre andare subito sotto per 2-4 con la compagine ungherese in forma. Nel secondo tempo le azzurre riducono le distanze e nel terzo tempo è tutto in equilibrio. Nel quarto tempo non basta un 1-1.