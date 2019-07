Pallanuoto femminile. Setterosa, caccia alla semifinale: è grande sfida all'Ungheria

Il Mondiale femminile di pallanuoto femminile, in via di svolgimento in Corea del Sud, entra nel vivo.

Nella tarda mattinata di oggi (ore 11.30) il Setterosa del CT Conti e delle imperiesi Giulia Gorlero e Giulia Emmolo, scenderà in vasca per affrontare un quarto di finale importante ma allo stesso tempo non semplice.

L'Italia sfiderà l'Ungheria, provando a continuare il sogno di raggiungere quella finale che con molta probabilità, salvo clamorose sorprese, avrà di fronte ancora una volta gli imbattibili USA già in semifinale grazie al 15-5 rifilato alla Grecia.

Le azzurre sono reduci da una grande prima fase dove hanno superato in serie Australia, Giappone e Cina. L'Ungheria nel proprio raggruppamento ha vinto contro Canada e Nuova Zelanda, ma è caduta contro la Russia.