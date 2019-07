Nella classifica ATP stilata come ogni inizio settimana ci sono notizie non troppo felice per Fabio Fognini.

Il tennista armese scende di una posizione e, dopo l'eliminazione per infortunio nel primo turno di Umago, torna in decima piazza.

Fognini resta nella Top Ten ma ora deve guardarsi le spalle, visto che il margine dal sudafricano Kevin Anderson è di soli 35 punti.