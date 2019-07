Baseball: bella vittoria in trasferta domenica scorsa per il Sanremo sul diamante dei Jacks Torino (Foto)

Partita avvincente ed emozionante quella giocata domenica scorsa in Piemonte, dalla prima squadra del Sanremo Baseball contro i Jacks di Torino. La partita si è conclusa con la vittoria dei giovani matuziani, abilmente guidati da Paternò e Bottero, per 10-7.

Avvincente perché gli avversari, inizialmente sotto per 4 a 2, hanno caparbiamente recuperato il divario passando in vantaggio e portandoci a giocare il nono inning sulla parità del 7-7. Emozionante perché al tie-break i sanremesi hanno realizzato 3 punti e, al momento della difesa, hanno dato vita ad uno dei giochi in assoluto meno frequenti nel baseball: una tripla eliminazione iniziata con una acrobatica presa al volo in tuffo effettuata dal lanciatore Simone Campo (battitore eliminato) con successivo tiro a Angeloni (1a base) che immediatamente passa a Stabile (2a base).

Conseguentemente eliminati i due corridori già presenti sulle basi per regolamento. Il tutto è durato al massimo 2 secondi: quelli sufficienti a far vedere forse la più rara delle giocate nel baseball. E’ più facile vedere un fuoricampo o un ‘grande slam. Nunez, nel corso della partita, ha realizzato proprio il suo 4° fuoricampo. Alla fine grande soddisfazione per tutta la squadra, perché la vittoria conferma il primo posto in classifica.