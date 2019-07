Calcio, Eccellenza. Imperia, a pochi giorni dal raduno mister Lupo tra mercato e campionato: "Molto contento del lavoro fatto. Sarà un girone difficile"

L'Imperia è pronta ad iniziare una stagione chiave che potrebbe regalare qualcosa di importante alla società neroazzurra, dopo il grande mercato realizzato.

Ad una settimana dall'inizio del raduno, programmato per lunedì 29 luglio a Pontedassio, e a pochi giorni dall'uscita del girone di Eccellenza a Rivierasport.it analizza il mercato e il prossimo campionato mister Alessandro Lupo.

Mister Lupo, siamo a pochi giorni dal raduno con dell'Imperia: è soddisfatto del mercato realizzato dalla società? "Sono molto contento del lavoro fatto fino ad oggi da proprietà, Bencardino e Chiarlone".

L'unico neo è rappresentato nel mancato arrivo di Francesco Virdis... "Virdis? Era prevedibile che si accasasse ancora in Serie D, dopo i 17 gol dello scorso campionato".

Pochi giorni fa è uscito il girone di Eccellenza: come lo giudichi? "È un girone molto difficile con squadre come Sestri Levante, Rapallo/Rivarolese, Albenga, Angelo Baiardo e Genova Calcio si sono attrezzate per salire in Serie D. Poi sicuramente l'Ospedaletti ha il vantaggio di essere guidata da uno dei mister più bravi della provincia che è Caverzan. Quindi sarà da non sottovalutare".