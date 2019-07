Calcio. Europa League: missione in Russia per lil Neftchi Baku di mister Roberto Bordin

Il Neftchi Baku di mister Roberto Bordin va a caccia della qualificazione al terzo turno preliminare dell'Europa League, ma per farlo dovrà superare i russi dell'Arsenal Tula nel doppio scontro.

L'andata per i bianconeri, allenati dall'ex difensore della Sanremese, sarà per giovedì sera quando sarà match in trasferta contro i russi. Il ritorno è in programma in Azerbaijan una settimana dopo.

In caso di passaggio del turno, i ragazzi di Bordin affronteranno nel terzo turno preliminare gli israeliani dello Yehuda per accedere al playoff decisivo.