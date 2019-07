Calcio femminile. Don Bosco Valle Intemelia, tutto pronto per la nuova stagione. Busacca: "Ci sono tutti i presupposti per fare bene"

Il Don Bosco Valle Intemelia femminile è pronto a ripartire, per cercare di migliorare la grande stagione scorsa.

Il tecnico della compagine in rosa biancorossa sarà ancora Ivan Busacca, coadiuvato da Francesco Cardinale. A Rivierasport.it è il tecnico delle biancorosse ad analizzare i primi allenamenti:

"Stiamo facendo un mantenimento per tenere il gruppo in attesa di partire a breve con la preparazione. Stiamo crescendo con i numeri - sottolinea il tecnico - rinforzando il settore giovanile e pronti a partire anche con la Juniores. Ci sono tutti i presupposti per fare bene e far crescere il movimento femminile".

A giorni verrà ufficializzato l'organigramma tecnico dell'rea femminile biancorossa.