Calcio giovanile. Virtus Sanremo 2011, grande evento estivo al campo 'Grammatica' con il 'Soccer Individual Training 2019'

Grande evento al campo 'Rino Grammatica' nella sede della Virtus Sanremo 2011, con con il 'Soccer Individual Training 2019'.

'GLI ASPETTI COGNITIVI APPLICATI AL CALCIO’ Teorie di metattenzione e metacognizione anche al di fuori del contesto sportivo

RESPONSABILE TECNICO Prof. Armando Caligaris Dottore in Scienze Motorie Preparatore Fisico Professionista Psicomotricista Funzionale Docente di Teoria e Metodologia dell’allenamento presso Coverciano Responsabile area motoria Scuola Calcio Genoa C. F. C.

SEDUTE DI ALLENAMENTO RISERVATE ALLA CATEGORIA ESORDIENTI NUMERO CHIUSO – MAX 18 POSTI SVOLGIMENTO

Corso di 8 sedute giornaliere

2 unità didattiche a settimana (martedi e giovedì) ore 09.00 – 17.00

Dal 9 luglio al 6 agosto 2019

Centro Sportivo ‘Rino Grammatica’ presso Stadio Comunale di Sanremo

PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITA’

SESSIONE MATTUTINA 9:00/11:00: pratica sul campo 11:30/12:45 lezioni teoriche e valutazioni funzionali individuali

PAUSA PRANZO - Ore 13

SESSIONE POMERIDIANA 15:00/17:00: attività ricreative / pratica sul campo COSTI

STAGE MENSILE Sessione completa: 330 euro Solo Sessione mattutina più pranzo: 300 euro Solo Sessione mattutina: 220 euro

STAGE GIORNALIERO* Sessione completa: 55 euro Solo Sessione mattutina più pranzo: 50 euro Solo Sessione mattutina: 40 euro

I PUNTI

1. Allena-mente. Dall’attenzione alla prestazione ottimale: quali capacità mentali allenare? Come? Data: martedì 16/07/19. Durata: circa 2 ore.

2. Allena-mente. Gestire stress ed emozioni in partita + Questionario riepilogativo attività svolte. Data: martedì 23/07/19. Durata: circa 2 ore.

3. “Genitori tifosi!”: il supporto vincente nell’educazione sportiva dei giovani calciatori. Incontro di formazione per i genitori dei giovani calciatori. È prevista una piccola parte pratica (con giochi molto semplici) alla fine, da svolgere insieme ai propri figli. Data: martedì 06/08/19. Orario: 17.30/18:45 circa.

Diario del calciatore Verrà consegnato ad ogni atleta un “mini-libretto” con alcuni esercizi da poter fare individualmente.