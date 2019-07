Calcio. L'ex Sanremese Marco Manis ha firmato per il Badesse e riparte dall'Eccellenza Toscana: "Sono soddisfatto e motivato. Sanremo? Tappa importante"

Riparte dall'Eccellenza Toscana Marco Manis. L'ex portiere della Sanremese, dopo la separazione dopo una sola stagione con la maglia biancoazzurra, è pronto a ritagliarsi uno spazio importante nella compagine del Badesse.

"Soddisfatto e motivato". Ad allenarlo sarà quel mister Maneschi che con il Ponsacco due stagioni fa, si giocò il campionato nel testa a testa finale con Albissola e proprio i matuziani. A Rivierasport.it le prime impressioni dell'estremo difensore pronto alla sua nuova avventura:

"Sono soddisfatto e motivato - esordisce l'ex numero uno della Sanremese - avevo la possibilità di mantenere la categoria, ma il progetto è stimolante e la società molto ambiziosa".

Manis fissa l'obiettivo stagionale: "L'obiettivo è sempre lo stesso, cercare di vincere quante più partite possibile e subire pochissime reti. La società vuol vincere il campionato, ha fatto una campagna acquisti importante - sottolinea l'estremo difensore - e ora noi giocatori dobbiamo cercare in tutti i modi di raggiungere l'obiettivo".

Il portiere non dimentica il recente passato alla Sanremese: "Sanremo per me è stata una tappa importante. Ho potuto lavorare con persone competenti come mister Biffi - evidenza Manis - e ho conosciuto dei ragazzi eccezionali sotto ogni punto di vista. Tutte persone che mi hanno aiutato a crescere e anche a vincere un premio personale importante. È stato un anno che ricorderò sempre con molto piacere".