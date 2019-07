Possibile novità in casa Ospedaletti, compagine neopromossa in Eccellenza pronta per la sua prima storica avventura nella categoria.

Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe vicina la permanenza in orange del quotato difensore centrale Andrea Negro.

Il giocatore nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della vittoria nel campionato di Promozione. E potrebbe essere a disposizione di mister Caverzan.