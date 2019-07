Imperia: Stefano Alassio designato come assistente per la gara di Europa League tra Cska Sofia e Osijek

Pochi giorni di vacanza ed ecco iniziare una nuova stagione calcistica. Anche Imperia avrà, come ormai consuetudine, la sua parte con l'arbitro internazionale Davide Massa e l'assistente Stefano Alassio giunti ai massimi livelli.

Proprio Alassio sarà impegnato già giovedì sera in terra bulgara per l'andata del secondo turno preliminare di Europa League tra Cska Sofia e NK Osijek. L'appuntamento è fissato per le ore 19.30 al Bulgarska Armia Stadion di Sofia.

Ad arbitrare la gara sarà Paolo Valeri con il 'nostro' Alassio e Stefano Del Giovane come assistenti e con Fabrizio Pasqua nel ruolo di quarto ufficiale.

Grande soddisfazione per la sezione Aia di Imperia che attraverso la propria pagina facebook ha così commentato la nuova importante designazione: "Ci si aspetta un'altra stagione sportiva di alto livello per il nostro Stefano, che sicuramente porterà in alto il nome della nostra piccola cittadina Imperia, in tutta Europa".