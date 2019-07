Tennis. Classifica ATP: il sanremese Gianluca Mager resta il numero 135 al mondo

Nella giornata di lunedì è stata stilata la classifica ATP come ogni inizio settimana. S e per l'armese Fabio Fognini ci sono state delle novità come la perdita della nona piazza (ora è decimo), per il sanremese Gianluca Mager non è cambiato nulla.

La racchetta matuziana, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, resta alla posizione numero 135 con 402 punti in bottino proprio come una settimana fa.

Sono solo 20 i punti che dividono Mager dalla 130a piazza occupata al momento dal lituano Gulbis. Una posizione che può essere centrata dal sanremese, pronto a ripartire dopo lo sfortunato ultimo periodo.