Tennis. Fognini torna in campo e sarà protagonista ad Amburgo: c'è da difendere la Top Ten

Torna in campo Fabio Fognini, dopo l'ultimo periodo non certo tra i migliori del suo inizio stagione.

La racchetta armese, retrocessa dalla nona alla decima piazza nella classifica ATP, proverà a difendere l'ambita posizione dal ritorno del sudafricano Anderson. Ci proverà fin da subito, visto che nel tardo pomeriggio di oggi (match in programma alle ore 18.30) scenderà in campo sulla terra rossa di Amburgo.

In Germania Fognini, nel tabellone principale testa di serie numero 3, sfiderà nel primo turno il qualificato tedesco Julian Lenz, numero 374 della graduatoria mondiale. Sulla carta una partita semplice per l'armese che non deve sottovalutare l'impegno.