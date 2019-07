Calcio giovanile. Sanremese, continuano gli Open Day in preparazione della nuova stagione

Continuano gli Open Day della Sanremese Calcio in preparazione della stagione 2019/2020.

Il prossimo appuntamento per chi ambisce a vestire la gloriosa maglia biancazzurra è fissato per le ore di 19 di lunedì 29 luglio a Pian di Poma, quando scenderanno in campo gli Esordienti 2007 e gli Esordienti 2008.

Il giorno seguente, martedì 30 luglio, sempre alle ore 19:00 a Pian di Poma, sarà la volta dei Giovanissimi 2005 e dei Giovanissimi 2006.

Gli allenamenti sono, ovviamente, aperti a tutti e verranno disputati alla presenza degli allenatori delle varie categorie e dei responsabili del settore giovanile, Fabio Coccoluto e Aleandro Dal Monte.