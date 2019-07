Calciomercato Eccellenza. Imperia, si pensa a blindare la difesa:nel mirino Simone Guarco

L'Imperia comincerà ad allenarsi lunedì 29 luglio in quel di Pontedassio e prima di quella data, la dirigenza neroazzurra vuole fare in fretta per sistemare anche il pacchetto arretrato di mister Lupo.

Secondo le ultime indiscrezioni, sul taccuino della dirigenza neroazzurra, ci sarebbe un profilo di spicco. Stiamo parlando del difensore centrale Simone Guarco, classe 1993, nella scorsa stagione 30 presenze in Serie D con la maglia del Savona.

Scuola Genoa, Guarco in carriera ha vestito anche le maglie di in Serie C di Mantova, San Marino e Barletta (un totale di 51 gettoni). In Serie D è stato protagonista oltre che con gli striscioni anche con Novese, Vado, Lavagnese e Legnago.