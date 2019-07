Calciomercato. L'ex Sanremese Ahmet Fall in trattativa con il Carpi di Riolfo

Tanto mercato in Serie C per Ahmet Fall. L'ex attaccante della Sanremese, nella scorsa stagione nella prima parte di stagione in biancoazzurro prima di passare al Lecco, sarebbe in trattativa per tornare a giocare in Serie C.

Fall, secondo le ultime indiscrezioni, è in trattativa con il Carpi di mister Riolfo e potrebbe raggiungere così in emilia l'ex tecnico andorese della Sanremese.

Ma sul bomber ci sono anche Casertana, Paganese e Pro Vercelli. Niente da fare con il Rimini visto che la trattativa è saltata.