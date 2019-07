Pallamano Ventimiglia, novità in vista della nuova stagione: la formazione Senior parteciperà al Campionato Regionale Francese

La Pallamano Ventimiglia scalda i motori per prepararsi al meglio all'inizio della nuova stagione, con novità importanti.

La formazione Senior giallonera, guidata da coach Pippo Malatino, parteciperà ufficialmente al Campionato Regionale Francese. Un premio per i frontalieri dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione con 20 vittorie in altrettante partite.

La novità riguarda il settore giovanile frontaliero, con l'inserimento della nuova squadra targata Under 17. La nuova squadra si va ad affiancare a Senior, Under 15, Under 13 e Under 11.

Beach Handball. Da segnalare che la compagine ligure allenata da Malatino l'ampia possibilità di partecipare alla prossima Champions Cup di Beach Handball con una Wild Card, in programma il prossimo ottobre a Catania.

Pallamano Ventimiglia: le squadre 2019/2020

Senior

Under 17

Under 15

Under 13

Under 11