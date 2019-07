Calcio. Sanremese, domani sera la prima uscita stagionale: al 'Comunale' test contro i francesi del GFC Ajaccio

La Sanremese scenderà in campo per la prima volta in questa stagione nella serata di domani (ore 21), quando allo stadio 'Comunale' davanti al pubblico amico i bianocazzurri sfideranno i francesi del GFC Ajaccio.

Test intenso. L'avversario è di spessore non solo perchè è avanti nella preparazione pre-campionato, ma anche perchè milita nella National transalpina che vale la nostra Serie C. I francesi debutteranno in campionato venerdì 2 agosto in quel di Parigi sul campo del Red Star. Una partita amichevole importante per mister Ascoli che sta facendo sudare la propria rosa in questi giorni. Il tecnico proverà i primi schemi, in vista della prima sfida ufficiale in Tim Cup, domenica 4 agosto, contro il Ravenna.

Mercato. Sul fronte mercato la dirigenza matuziana è pronta a completare la rosa con ancora un paio di innesti a livello di under. Sono da coprire il ruolo di terzino sinistro e un posto nella mediana.