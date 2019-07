Imperia: comunicato ufficiale della Rari Nantes Imperia riguardo i lavori della Piscina Cascione

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentili utenti, genitori ed atleti,

sentiamo il dovere di intervenire nei discorsi cittadini per dare evidenza riguardo i lavori in Piscina Cascione. La Rari Nantes è gestore dell'impianto e si adegua ai lavori di competenza del Comune mettendo la massima attenzione nella verifica puntuale degli avanzamenti, che osserva non avendo titolo di intervento, l'inserimento dei ponteggi sull'esterno ed i continui sopralluoghi dei tecnici, nonchè il filo diretto con Comune sugli stati dell'arte ci deve vedere fiduciosi nel rispetto dei tempi di riapertura dichiarati dall'ente per metà ottobre.

La Rari Nantes sta, nel rispetto dei tempi del suo statuto, definendo la stagione sportiva (Tecnici ed obiettivi) entro il 31 luglio. Nei primi 15 giorni di agosto saranno definite tutte le iniziative a supporto dell'attività agonistica e di nuoto libero, che significa piani di comunicazione dedicati, iniziative per il supporto alla stagione, nuove proposte in corsi ed attività, nonchè una calendarizzazione eventi e piani sportivi che saranno attivi sin dal 2 settembre.

Sì, dal 2 settembre, perchè se la piscina è chiusa, i nostri servizi partiranno proprio da tale data: tutti sarete informati delle soluzioni che stiamo definendo per soddisfare il maggior numero di esigenze sportive e personali usando strutture limitrofe che stanno confermando la disponibilità ad una costruttiva collaborazione. Certo l'impegno di voi utenti, genitori ed atleti sarà fondamentale e farà la differenza.

La Cascione si fa bella, la Rari c'è.

Il Consiglio Direttivo".