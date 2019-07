Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Nel Girone A è subito Ospedaletti-Imperia

La prima giornata della Coppa Italia Eccellenza Liguria che scatterà domenica 25 agosto, metterà subito di fronte nel Girone A le due compagini della provincia.

Al campo sportivo 'Ozenda' l'Ospedaletti di Caverzan ospiterà l'Imperia di Lupo, per un derby che si preannuncia subito caldo ed emozionante con calcio d'inizio alle ore 20.30. Una partita che potrà già dire molto in vista delle altre sfide di Coppa e il debutto in campionato domenica 15 settembre.

L'altra sfida del Girone A sarà quella tra Pietra Ligure e Alassio FC.

COPPA ITALIA ECCELLENZA - 1a GIORNATA - Domenica 25 agosto

GRUPPO A

Ospedaletti-Imperia

Pietra Ligure-Alassio FC