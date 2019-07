Calcio, Eccellenza. Scatta la stagione 2019/2020 dell'Ospedaletti

La stagione 2019/2020 dell'Ospedaletti scatta ufficialmente nel tardo pomeriggio di oggi, quando staff tecnico e Prima Squadra di raduneranno al campo sportivo 'Ozenda' per una riunione in vista di programmare il lavoro da svolgere in vista del campionato di Eccellenza.

A disposizione del nuovo mister Andrea Caverzan e il suo staff al momento c'è un gruppo di giocatori tra i confermati della scorsa stagione e i volti nuovi annunciati nella giornata di ieri.

Gli arrivi sono stati quelli del portiere Ventrice (Alassio FC), il difensore Alberti (Ventimiglia), i centrocampisti Allegro (Ventimiglia), Cambiaso (Sanremese) e l'attaccante Galiera (Ventimiglia). A loro si aggiungono i seguenti confermati: il portiere Frenna, i difensori Alessio Negro, Fici, Elia Ambesi e gli attaccanti Espinal e Fabio Sturaro. Oltre ad un buo manipolo di ottimi giovani. Possibile la permanenza in orange di Andrea Negro, mentre è in uscita Ventre. Da valutare altre situazioni come quella legata al giovane mediano Schillaci, l'attaccante Trotti (che ritroverebbe Caverzan), mentre in entrata al centrocampista offensivo Allaria (Ventimiglia).

Tra gli addii alla maglia orange in questa sessione di mercato sono spiccati quelli di Miceli, Gambacorta, Travella (tutti e tre al Taggia), ma anche quello di Scappatura (Ventimiglia, via Sanremese).