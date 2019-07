Calcio. Europa League: colpo Neftchi Baku di Roberto Bordin in Russia nell'andata del secondo turno preliminare

Roberto Bordin, allenatore del Neftchi Baku ed ex difensore della Sanremese

Il Neftchi Baku continua il suo grande momento di inizio stagione e con una prestazione importante sbanca il campo dei russi dell'Arsenal Tula per 1-0, regalandosi una vittoria chiave nel secondo turno preliminare nelle qualificazioni alla prossima Europa League.

La squadra allenata da Roberto Bordin supera i russi grazie alla rete firmata da Dario alla fine del primo tempo.

La squadra azera allenata dall'ex difensore della Sanremese, tornerà in campo giovedì prossimo per il ritorno del match in casa.