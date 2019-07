Grande occasione per il portiere imperiese Fabio Rinaldi che resta a giocare anche per la prossima stagione in Serie C.

Dopo le esperienza maturata nella scorsa annata alla Sambenedettese, l'estremo difensore imperiese ha firmato per la Cavese.

L'ex Argentina Arma è pronto per una nuova entusiasmante avventura in una grande piazza.