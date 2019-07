"Abbiamo l'ambizione di fare un bel calcio e Andrea Caverzan sarebbe l'allenatore ideale per qualsiasi squadra". A Rivierasport.it parla così Fabio Vignaroli, Direttore Tecnico dell'Ospedaletti.

La compagine orange si appresta a giocare per la prima volta nella sia storia in Eccellenza e Vignaroli indica la strada giusta, sottolineando quanto sia importante l'approdo di Caverzan in panchina.