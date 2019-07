Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, lunedì i giallorossoblu tornano a sudare. Bregolin: "Soddisfatti del mercato fatto fino ad oggi. Siamo fiduciosi per la stagione"

La Dianese&Golfo torna a sudare lunedì sera, quando alle ore 19 il gruppo giallorossoblu tra confermati e colti nuovi svolgerà la prima seduta d'allenamento presso il campo sportivo 'Marengo' di Diano Marina.

"Vogliamo consolidarci". A disposizione di mister Colavito ci saranno facce nuove (Di Lauro, Laera e Corio su tutti), graditi ritorni (Arrigo e Casassa) e conferme importanti (da Miraglia a Garibbo). A due giorni dal ritrovo è il Direttore Generale Francesco Bregolin a fare il punto della situazione:

"Siamo abbastanza soddisfatti del lavoro fatto fino ad oggi sul mercato - sottolinea Rivierasport.it Bregolin - facendo delle cose buone ingaggiando giocatori che per la categoria sono un lusso. Ma faremo sicuramente ancora qualcosa per centrocampo e attacco".

Ma quale è stato il colpo più complesso da realizzare? Bregolin ci spiega così: "Non c'è stato un vero e proprio colpo complicato da realizzare - sottolinea il Direttore Generale giallorossoblu - in quanto abbiamo esposto a tutti il nostro progetto, sposandolo con grande entusiasmo".

Il Direttore Generale guarda con fiducia al campionato: "Sono fiducioso per il campionato, ora vediamo se riusciamo ancora a portare a casa ancora i giocatori che abbiamo nel mirino. Vogliamo consolidarci, facendo un progetto non solo su una stagione ma in più anni".