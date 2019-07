Calcio, Serie D. Sanremese, il Direttore Generale Pino Fava analizza la bella vittoria sul GFC Ajaccio: "Buone risposte in un test probante. Il Ravenna? Andremo per giocarci la partita" (VIDEO)

La Sanremese nella serata di ieri si è regalata un ottimo 2-1 sui quotati francesi del GFC Ajaccio.

Un risultato che non passa inosservato visto che la compagine transalpina milita nella National (la Serie C francese) ed è al lavoro dallo scorso 2 luglio e tra una settimana debutterà in campionato.

Nel post partita analizza la situazione in casa biancoazzurra dopo la vittoria sui francesi il Direttore Generale Pino Fava che sul mercato è pronto a regalare a mister Ascoli gli ultimi tasselli. E anche con un occhio sulla sfida di Tim Cup al 'Benelli' contro il Ravenna.