Calciomercato Eccellenza. Ospedaletti scatenato nelle ultime ore: Caverzan potrebbe (ri)abbracciare Michele Mamone

Michele Mamone si avvicina all'Ospedaletti: potrebbe essere il grande colpo in difesa

Nella ultime ore si scatena il mercato in entrata dell'Ospedaletti che potrebbe annunciare a breve due innesti per la difesa di mister Caverzan.

Il tecnico orange potrebbe riabbracciare presto, secondo le ultime indiscrezioni, il difensore centrale Michele Mamone. Il giocatore è stato con il tecnico a Ventimiglia ed è pronto a firmare, dopo tanti anni nella città di confine. Tutto praticamente fatto anche per il centrocampista offensivo Allaria.

Un altro innesto nel pacchetto difensivo è in arrivo. Si aspetta solo l'ufficialità per Alessio Salata, classe 2002, ed ex giocatore del Finale.