Formula 1. Disastro Ferrari in Germania: pole a Hamilton, guai tecnici appiedano Leclerc e Vettel

Una vera e propria debacle, quella Ferrari, considerando che il potenziale poteva essere da prima fila tutta rossa. E invece Leclerc e Vettel hanno dovuto fare i conti con grossi problemi alle loro monoposto: il tedesco, in casa sua a Hockenheim, non ha nemmeno preso parte al Q1 e partirà ultimo. Il monegasco, dopo il miglior tempo in Q1 e il secondo in Q2, è costretto a dare forfait nel Q3: domani scatterà dalla quinta fila.

Pole per Hamilton davanti a Verstappen e a Bottas. Ennesima fotografia di una stagione in chiaroscuro per la Ferrari, che proprio in questo sabato tedesco tocca il suo punto più basso.