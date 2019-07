Tennis. ATP Amburgo: sfuma per Fognini la semifinale. Carreno Busta passa al tie break del terzo set

Fabio Fognini in azione

Uno sfortunato Fabio Fognini cede le armi ed esce dall'ATP Amburgo, torneo 250 World Series di fronte allo spagnolo Carreno Busta che si regala la semifinale sulla terra rossa tedesca al terzo set.

Il tennista armese non riesce a racimolare altri punti importanti per la Classifica mondiale ed esce dalla competizione dopo aver chiuso il primo set con un ottimo 6-3.

Le statistiche però sono state confermate dallo spagnolo che in precedenza aveva sempre superato la racchetta di Arma di Taggia in carriera. Carreno Busta si ripete per la settima volta prima pareggiando il conto dei set con un 2-6 e poi chiudendo i discorsi nel decisivo tie-break del terzo set.