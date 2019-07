Calcio, Eccellenza. Imperia, nuovo main sponsor per i neroazzurri: ecco Igea Banca

L'Imperia ha un nuovo main sponsor. L'accordo è stato trovato tra il club neroazzurro e l'Igea Banca.

Il comunicato del club

"La ASD Imperia è felice di comunicare che "Igea Banca" è il nuovo main sponsor. Il suddetto sponsor sarà presente sulla maglia e accompagnerà i nostri giocatori per tutta la stagione 2019-20.



Igea Banca, con Sede Legale e Direzione Generale a Roma, è una società per azioni che nasce nel Novembre 2015 con autorizzazione Banca d'Italia ed è oggi operativa con 4 Filiali; Roma, Palermo, Catania e Bronte (CT). La compagine sociale è costituita prevalentemente da soggetti appartenenti a diversi ordini professionali, enti istituzionali e da alcuni selezionati imprenditori per un totale di circa 1.000 soci.

Il management di grande esperienza, proveniente da grandi gruppi bancari, unito ad un’offerta solida specializzata e personalizzata in diversi settori industriali e di mercato, rendono oggi Igea Banca un forte e sicuro referente bancario".