Calcio. Sanremese, scatta la settimana che porta alla sfida di Tim Cup al 'Benelli' con il Ravenna

La Sanremese, dopo l'ottima prima prova stagionale realizzata nella serata di venerdì contro i francesi del GFC Ajaccio, apre la settimana di attesa che porterà alla sfida del 'Benelli' di Tim Cup sul campo del Ravenna.

I biancoazzurri di mister Ascoli hanno impressionato, nonostante il lavoro di solo una settimana sulle spalle anche grazie al super lavoro del preparatore atletico, e contro i francesi (che giocano nella Serie C francese e settimana prossima esordiranno in campionato) hanno fatto capire che quest'anno sarà difficile per ogni avversario fare punti contro di loro.

Squadra quadrata. La sicurezza mistrata dal giovane portiere Caruso, la padronanza della coppia difensiva Gagliardini-Manes, la compattezza del trio di centrocampo Demontis-Taddei-Spinosa e la vena realizzativa di Colombi e Lo Bosco sono la spina dorsale di una squadra che sembra già conoscersi da tempo.

Il Direttore Generale Pino Fava ora dovrà completare la rosa con un paio di under, tra i quali ci sarà il quarto titolare: è una Sanremese pronta per il Ravenna.