Motori. National Trophy 600, a Misano è Christian Napoli show: "Ora voglio vincere la gara"

Sulla gloriosa pista di Misano il pilota ponentino Christian Napoli realizza una Pole Position da urlo.

Christian Napoli show. In esclusiva per noi di Rivierasport.it ecco l'intervista al pilota di Dolceacqua dopo il miglior tempo realizzato nella giornata di ieri, nella categoria National Trophy 600 dove oggi cercherà il grande colpo.

Christian, come prima cosa complimenti per questo risultato: sei soddisfatto del lavoro svolto a Misano? "Sono molto soddisfatto perchè sono risalito sulla moto che era mia la scorsa stagione, da giovedì ad oggi abbiamo svolto uno splendido lavoro. Ieri ci siamo presi la pole position nonostante una caduta".

Cosa ti aspetti dalla gara? "Dalla gara mi aspetto di stare davanti, lottare e chiaramente voglio vincere: non mi accontento più".

A chi vuoi dedicare questo tuo momento? "Tutte queste belle cose che mi stanno succedendo le voglio dedicare a quelle persone che mi stanno vicino. In primis ai miei genitori a partire dal mio preparatore e grazie agli sponsor. E a tutte quelle persona che credono in me, nonostante un periodo non facile".