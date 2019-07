Motori. Un Christian Napoli sfortunato è solo sesto a Misano: "Peccato non aver onorato la Pole Position con una gara agli stessi livelli"

Il sogno non si è concretizzato. Il pilota di Dolceacqua, Christian Napoli, non riesce a trionfare a Misano dopo la Pole Position ottenuta nella giornata di ieri.

Napoli trova solo un sesto posto, anche a causa delle condizioni incerte, esternando così le sue sensazioni sulla Pagina Facebook Ufficiale:

"Un peccato non aver onorato la Pole Position con una gara agli stessi livelli, ma le condizioni incerte non mi hanno dato la tranquillità di spingere al 100% terminando la gara in sesta posizione che mi sta molto stretta vista la velocità di sabato.

Ringrazio di cuore tutti gli sponsor e la squadra direi perfetta, che mi ha permesso di tornare a lottare in vetta, ed il meccanico d'eccezione Davide Soreca".