Calcio, Eccellenza. Ospedaletti si parte: alle 20 il primo allenamento per il gruppo orange

In casa Ospedaletti si comincia a sudare in vista della nuova stagione che la compagine orange disputerà per la prima volta nella sua storia in Eccellenza.

Agli ordini di mister Caverzan e de suo staff, il gruppo di giocatori della Prima Squadra disputerà nella serata di oggi alle ore 20 presso il campo sportivo 'Ozenda' il primo allenamento della stagione.

Tra volti nuovi (Allegro, Alberti e Galiera su tutti), conferme importanti e giovani di spicco, l'ex tecnico del Finale proverà a dare la sua impronta aspettando i ritocchi dal calciomercato come il difensore Mamone e il giovane Salata.