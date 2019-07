Calcio. Atletico Argentina, si prospetta una grande stagione: lo staff al completo del settore giovanile

Grande sviluppo a livello giovanile per l'Atletico Argentina, in vista della nuova stagione.

Da quest'anno la società rossonera cresce ulteriormente con l'affiliazione alla società professionistica U. C. Sampdoria, che metterà a disposizione i propri metodi educativi e le proprie conoscenze per un apprendimento improntato sul gioco e sul divertimento con il progetto Next Generation.

L'elenco dei nostri educatori e allenatori:

Scuola Calcio Leve 2012-2013-2014 Responsabile Tecnico e Organizzativo: Ivan Miatto

Allenatore: Giorgio Toniolo

Coordinatore: Michele Guerriero

Responsabile Tecnico: Claudio Pignotti