Calcio, Promozione. Ventimiglia, Andrea Giglio è carico dopo il ritorno in granata: "Questa sarà per me una stagione importante. Vincere? La squadra ha tutte le carte per poterlo fare"

Ha grande voglia di realizzare una stagione importante Andrea Giglio, l'ultimo acquisto in ordine di tempo del Ventimiglia.

L'esperto difensore centrale torna a vestire la maglia granata a distanza di molti anni la sua ultima esperienza: a Rivierasport.it ecco le prime dichiarazioni del giocatore, ex Carlin's Boys, Ospedaletti, Camporosso e Don Bosco Valle Intemelia, dopo l'ufficialità.

Andrea, cosa ti ha convinto a scegliere il progetto Ventimiglia? "Ho scelto il progetto Ventimiglia perché sono stato contattato per cercare di mettere in campo la mia esperienza. Voglio dare una mano ai giovani a fare bene e cercare di vincere. Ringrazio il Direttore Nicola Veneziano, il mister Fabio Luccisano e tutta la società per la fiducia. Voglio fare un in bocca al lupo ai miei amici di Camporosso e Don Bosco Valle Intemelia per la stagione".

Hai qualche rammarico da giocatore nelle ultime stagioni? "Nelle ultime stagioni ho poco da rammaricarmi come giocatore. Per quello che sono i miei impegni di lavoro e, oltretutto adesso che ho la bambina, ho cercato sempre di dare il massimo".

Secondo te si può subito vincere a Ventimiglia? "Vincere è sempre difficile, ma penso che la squadra abbia tutte le carte per poterlo fare, Stiamo parlando del Ventimiglia Calcio, una società blasonata per la categoria".

Cosa ti vuoi promettere per questa stagione? "Questa stagione per me sarà importante, perché mi permette di affrontare un altro anno di Promozione dove cercherò di mettere in campo tutta la mia esperienza e volontà per fare bene. Vogliamo toglierci qualche soddisfazione".