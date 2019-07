Empoli. Genoa, Livorno, Monaco e Parma: le big ai nastri di partenza del Torneo Internazionale Carlin's Boys

Saranno undici le squadre che disputeranno la 61^ edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys – 1° Trofeo ORP – Olearia Riviera di Ponente, in programma allo Stadio Comunale di Sanremo, dal 28 al 31 agosto. La presentazione del’evento avverrà al Casinò di Sanremo il 22 agosto, tuttavia possiamo già svelarvi di seguito l’elenco delle partecipanti, tutte appartenenti alla categoria Allievi 2003.

EMPOLI: campioni in carica del Torneo Internazionale Carlin’s Boys, i toscani si ripresentano ai nastri di partenza forti dello scudetto conquistato il mese scorso proprio dalla leva 2003 che sarà di scena a Sanremo.

GENOA: vincitore di tre edizione, il club più antico d’Italia e più titolato della nostra regione, parteciperà come di consueto al Torneo dove dovrà tenere alta la bandiera ligure tra le squadre professionistiche.

LIVORNO: una novità per l’edizione 2019 del Carlin’s Boys. Gli amaranto del Presidente Aldo Spinelli hanno aderito con entusiasmo alla competizione e proveranno a succedere nell’albo d’oro ai corregionali dell’Empoli.

MONACO: i monegaschi sono ormai una consuetudine sui campi del Comunale e per premiare la loro fedeltà, quest’anno entreranno nel tabellone direttamente nella seconda fase del Torneo.

PARMA: protagonisti negli anni ’90 al Torneo, la blasonata società emiliana (ultimo club italiano a vincere una Coppa Uefa!) ha subito aderito all’invito e scenderà in Riviera con grandi ambizioni.













SANREMESE: i biancazzurri padroni di casa, quest’anno guidati da Pasquale Berrica, proveranno a passare il primo turno dopo che lo scorso anno i 2002 si erano dovuti arrendere nella prima giornata nonostante due grandi prestazioni contro Cuneo e Monaco.

IMPERIA: i nerazzurri, dopo un periodo di assenza, tornano al Torneo Internazionale Carlin’s Boys, dove dovranno lottare con le rivali regionali per strappare il passaggio del turno.

SAVONA: una delle società più importanti del panorama calcistico ligure, non solo a livello di prima squadra, ma anche di settore giovanile, come dimostrano le finali nazionali disputate il mese scorso dagli Allievi 2002.

VENTIMIGLIA: in occasione del 110° compleanno, il club della città di confine si presenta ai nastri di partenza del Torneo Internazionale per onorare al meglio questo importante anniversario.

SAINT JEAN BEAULIEU: i gialloblù rappresentano ormai una delle realtà più importanti della Costa Azzurra a livello dilettantistico e da quest’anno annoverano nel loro staff tecnico anche l’ex portiere Sebastien Frey.

A.S.J.T. SKIKDA: la grande novità di questo torneo, un’accademia calcistica proveniente dalla città algerina di Skikda. Protagonista in diversi tornei internazionali, si presenterà agguerrita nella Città dei Fiori, sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo dell’Algeria all’ultima Coppa d’Africa.

Le dichiarazione degli organizzatori

Pino Fava (direttore generale Sanremese Calcio):

“Ormai è quasi tutto pronto per il Torneo Internazionale Carlin’s Boys a cui parteciperanno club prestigiosi come Empoli, Genoa, Livorno, Monaco e Parma nonché il meglio del calcio dilettantistico ligure.

Sarà un’edizione prestigiosa e di alto livello tecnico. Ringrazio il lavoro svolto dal Comitato Organizzativo (MattiaRossi, Fabrizio Prisco, Stefania Pulitanò, Ornella Tagliamento, Fabio Coccoluto e Aleandro Dal Monte) che lavorando insieme, da squadra, hanno svolto un lavoro encomiabile, dimostrando serietà, capacità e attaccamento alla società.

Questi ragazzi saranno il futuro a livello dirigenziale della Sanremese perché non sono mercenari ma persone attaccate ai colori biancazzurri”.

Mattia Rossi (responsabile tornei Sanremese Calcio):

“Dal 28 al 31 agosto ospiteremo nuovamente una delle principali manifestazioni giovanili a livello nazionale. Quest’anno, oltre ad avere cinque società professionistiche molto importanti, accoglieremo anche tre squadre straniere, di cui una proveniente da un altro continente.

Ne approfitto per ringraziare tutti gli sponsor che permettono la riuscita di questo evento, il Comune di Sanremo che concederà il patrocinio per il Torneo, e un particolare ringraziamento lo vorrei riservare al DS del Livorno, Elio Signorelli che ha impiegato non più di due minuti per rispondere affermativamente, e con grande entusiasmo, al nostro invito”