Sport acquatici. Canottieri Sanremo, Amanda Embriaco convocata in azzurro per i Mondiali di paracanoa

Si conclude nel migliore dei modi questo strepitoso luglio per la Canottieri Sanremo.

Proprio ieri all'Idroscalo di Milano si è svolta la gara regionale di velocità sulla distanza dei 200 metri. I sanremesi si sono confrontati con i migliori atleti lombardi, conquistando il podio in ogni gara disputata. E' arrivata la tanto attesa telefonata che ha confermato la convocazione della chiamata ai prossimi Mondiali per l'atleta di paracanoa Amanda Embriaco, che si svolgeranno in Ungheria a Szeged dal 21 al 25 agosto.

"Dopo i test fatti questa settimana al raduno nazionale possiamo finalmente dire che un altro importante traguardo è stato raggiunto. Sono davvero fiera di come sta andando la stagione per lei e per tutti i nostri atleti, dai più grandi, che oggi tornano a casa tutti con una o due medaglie al collo, ai più piccoli che sono il nostro futuro e che hanno da poco affrontato una delle più dure gare delle stagione in Friuli a San Giorgio di Nogaro dando prova di avere davvero la canoa nel cuore come chi da anni pratica questo duro sport". Queste le parole dell'allenatrice Monica Albarelli che assieme a Diego e Amedeo Pizzamiglio portano i ragazzi a raggiungere risultati sempre migliori di gara in gara, di anno in anno.