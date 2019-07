Sport acquatici. Sport Club Liguria, tre atleti realizzano ottimi risultati ai Campionati Regionali

Tre giovani atleti del Nuoto Club Liguria, società satellite della Sport Management, Elisa Cifelli, Lorenzo Giordano e Eleonora Mela, leva 2005, conquistano i tempi limite per accedere ai Campionati Italiani di Categoria che si terranno al Foro Italico a Roma tra il 1 ed il 7 Agosto.

Sotto la preziosa e competente guida del tecnico Tiziana Campi, dopo una stagione densa di soddisfazioni in ambito regionale si preparano, nella piscina di Taggia, per l'appuntamento più importante della stagione agonistica.

Il Campionato Regionale estivo sulla vasca da 50m ha portato ai ragazzi notevoli successi: Elisa Cifelli ottiene il tempo limite sul 100m rana al Memorial Morena qualificandosi poi vice campionessa alle finali regionali di categoria Ragazzi. Lorenzo Giordano, Campione regionale Ragazzi14, anche lui sul 100m rana, ottiene l'accesso a Roma su questa distanza e sul 200 m rana.

Infine Eleonora Mela dopo il titolo di campionessa assoluta in vasca da 25m sul 200m rana, conclude la stagione sulla vasca da 50m portando a casa 3 argenti e 2 bronzi ottenendo il pass per Roma su ben 6 gare: 100 e 200 rana, 200 e 400 mix 200 e 400 stile. Orgoglio per la nostra piccola realtà, questi atleti durante tutto l'anno si allenano duramente con passione, determinazione, sacrificio e soprattutto cuore, inseguendo un sogno.